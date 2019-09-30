с чего всё началось

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Происшествия Полиция Багдада открыла огонь по протестующим и ранила 200 человек Силовики открыли огонь и ранили сотни людей, по меньшей мере двое погибли, передает Al-Arabiya.

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Армия и оружие СМИ США высоко оценили первый совместный полёт БПЛА «Охотник» и Су-57 Американские средства массовой информации, анализируя совместный полёт БПЛА «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, пришли к выводу, что Россия ведёт подготовку к войне будущего поколения.

Происшествия Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

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Здоровье Скворцова назвала меры по борьбе с нехваткой медиков По словам министра, до конца 2019 года регионы проанализируют кадровое обеспечение медорганизаций первичного звена, в том числе структуры, численность кадров и штатного расписания.

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Общество В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

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Общество Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия Даже если вы уже имеете спутника, не пугайтесь – ведь все в ваших руках; тем, кто пока одинок, эта любовь принесет радость общения и удачу.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

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