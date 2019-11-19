Общество

ИзвестияИзвестияВ Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.
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Как сообщает «Российская газета
» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.
RT на русскомвчера в 07:19

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Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

РИА Новостивчера в 04:31

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

RT на русскомвчера в 07:19

Минтруд рассказал о порядке досрочного выхода на пенсию при потере работы

Коммерсантъвчера в 07:17

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию

Вести.Ruвчера в 05:32

Минтруд объяснил условия досрочной выплаты пенсии

РБКвчера в 07:39

Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

URA.Ruвчера в 02:10

Сохранить лицо и кошелек

Новый путь (Дебёсский район)22 ноября в 01:28
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Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости вчера в 21:15
Происшествия

Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области

Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Говорит Москва вчера в 23:48
Происшествия

Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗе врезался в столб на Малышева

На улице Малышева, недалеко от дома № 154, водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в столб.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:40
Общество

В Новороссийске ураган опрокинул грузовой автомобиль

ДТП произошло на улице Шоссейной. В Новороссийске продолжает властвовать норд-ост. Погода не улучшается, северо-восточный ветер не стихает.
Живая Кубань 22 ноября в 01:10
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service 22 ноября в 13:51
Политика

В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
РИА Новости вчера в 22:37
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич, переиграл на выезде "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
RT на русском вчера в 17:41
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости вчера в 08:56
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия вчера в 05:06
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 22 ноября в 08:46
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы вчера в 13:00
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru вчера в 11:14
Экономика

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
RT на русском вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск 22 ноября в 09:05
Армия и оружие

Главком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера

Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного.
REGNUM 22 ноября в 22:41
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

Вести.Ru 22 ноября в 14:18
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости вчера в 06:20
Армия и оружие

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийском Хасеке

РБК вчера в 22:54
Политика

Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина: «Первый канал ищет мне замену»

Надежда Бабкина рассказала журналистам о загруженном графике. По словам телеведущей, Первый канал ищет ей замену.
OAnews вчера в 08:21
Политика

Путин поблагодарил «Единую Россию» за содержательную работу

ПолитРоссия вчера в 07:08
Кино

В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»

Piter.tv вчера в 14:57
Армия и оружие

Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море

REGNUM 22 ноября в 01:15
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Происшествия

Нижегородский «вор в законе» Жаринов объявлен в розыск

Открытый Нижний вчера в 06:59
Единоборства

Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU вчера в 03:09
Космос

Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону

У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.
РЕН ТВ 21 ноября в 03:06
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