Общество
ИзвестияВ Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.
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с чего всё началось
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.RT на русском07:19
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