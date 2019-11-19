с чего всё началось

Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

Общество Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Авто В Hyundai показали прототип нового Tucson Южнокорейская компания отмечает, что концепт показывает «следующее поколение дизайнерской мысли Hyundai», намекая на подобные решения в будущих моделях.

Музыка Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса» Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.

Общество Россиянка получила пенсию купюрами «банка приколов» Пожилой жительнице Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов». С ними женщина пошла в магазин, где и узнала, что деньги поддельные.

Шоу-бизнес Джастин и Хейли Бибер планируют стать родителями Джастин опубликовал в своем официальном инстаграм-аккаунте коллаж с их с Хейли свадебными фотографиями и подписал публикацию так, чтобы поклонники не сомневались — пара всерьез планирует стать родителями.

Политика Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.

Космос Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.

Политика Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.

Общество Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».

Хоккей Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард» В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.