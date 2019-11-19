Общество

ИзвестияИзвестияВ Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.
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Как сообщает «Российская газета
» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.
RT на русскомвчера в 07:19

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Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

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Вести.Ruвчера в 05:32

Сохранить лицо и кошелек

Новый путь (Дебёсский район)22 ноября в 01:28
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