Общество
ИзвестияВ Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.
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с чего всё началось
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.RT на русскомвчера в 07:19
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США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
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Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
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Политика
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"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
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В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
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Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии
Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
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Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Общество
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с игроками в матче ФНЛ
По ходу матча четыре болельщика выбежали на поле и подрались с игроками «Факела».
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Появились основные характеристики нового флагмана Sony
Компания Sony вскоре выпустит новый флагманский смартфон.
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