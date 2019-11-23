Общество

ИзвестияИзвестияВ Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.
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с чего всё началось
Как сообщает «Российская газета
» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.
RT на русском07:19

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Минтруд объяснил условия досрочной выплаты пенсии

РБК07:39

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

РИА Новости04:31

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию

Вести.Ru05:32

Минтруд объяснил, как досрочно выйти на пенсию

News.ru05:02

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

RT на русском07:19

Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

URA.Ru02:10

Как досрочно выйти на пенсию?

Прецедент-Новосибирск20 ноября в 04:59
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Политика

Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
ТАСС 07:38
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
Общество

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Политика

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Российская газета 06:54
Армия и оружие

«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел

Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
Вести.Ru 08:15
Футбол

Рубин — Зенит 1:2

RT на русском 07:54
Происшествия

В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов

По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Украина.ру 05:44
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Известия 05:46
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Происшествия

Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

RT на русском вчера в 02:37
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Общество

Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Znak.com 21 ноября в 13:06
Космос

«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну

Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Naked Science 17 ноября в 19:02
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК вчера в 04:33
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

В студии артист рассказал о борьбе с вернувшимся раком. Примерно год назад знаменитости раскрыли правду о своем здоровье.
OAnews вчера в 11:54
Здоровье

В самом большом районе Алтая открыли новый корпус больницы

ТАСС вчера в 06:53
Теннис

Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса

Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
РИА Новости 04:27
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Футбол

Динамо — Ростов 1:1 (1-й тайм)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.
Матч ТВ 08:35
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Российская газета 02:48
Футбол

«Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 07:38
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Гаджеты

По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе

Согласно свежим слухам, NVIDIA может вскоре представить карту GeForce RTX 2080 Ti Super.
Игромания.ру 20 ноября в 11:19
Общество

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РЕН ТВ вчера в 14:55
Общество

В Госдуме на следующей неделе обсудят проект о домашнем насилии

Рабочая группа Госдумы по обсуждению поправок к законопроекту о домашнем насилии соберется на следующей неделе, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 08:27
Футбол

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 00:20
Спорт

Глава российской легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Lenta.ru 06:19
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
REGNUM 06:40
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