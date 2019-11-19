Общество
ИзвестияВ Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.
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с чего всё началось
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.RT на русском07:19
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Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
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Происшествия
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Политика
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Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
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Теннис
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Авто
Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейский автопроизводитель KIA презентовал на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
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Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой
Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
Спорт
Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента ВФЛА
Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Происшествия
Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка
Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
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В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
Музыка
Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту
Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
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«Искандеры» появились во всех ракетных соединениях сухопутных войск РФ
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Хоккей
Ротенберг заявил о внедрении уникальной программы хоккейной подготовки
По словам Ротенберга, программа подготовки хоккеистов является уникальной, аналогов ей нет ни в других странах, ни в других видах спорта.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Спорт
Юрий Ганус не сомневается, что ВАДА лишит РУСАДА статуса соответствия
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уверен, что исполком ВАДА лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агенство, последовав рекомендации комитета по соответствию ВАДА.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Игры
Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx
Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в гостях
Футбольный клуб "Оренбург" уступил в домашнем матче грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Команда Владимира Федотова несколько раз претендовала на пенальти в первом тайме.