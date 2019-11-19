с чего всё началось

Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

Кино Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.

Происшествия 23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.

Спорт Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Происшествия Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.

Общество Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.

Происшествия В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.

Музыка Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.

Хоккей Ротенберг заявил о внедрении уникальной программы хоккейной подготовки По словам Ротенберга, программа подготовки хоккеистов является уникальной, аналогов ей нет ни в других странах, ни в других видах спорта.

Общество Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Игры Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.