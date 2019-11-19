Общество

ИзвестияИзвестияВ Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.
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Как сообщает «Российская газета
» со ссылкой на Пенсионный фонд России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учётом переходного периода.
RT на русском07:19

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Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

РИА Новости04:31

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

RT на русском07:19

Минтруд рассказал о порядке досрочного выхода на пенсию при потере работы

Коммерсантъ07:17

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию

Вести.Ru05:32

Минтруд объяснил условия досрочной выплаты пенсии

РБК07:39

Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

URA.Ru02:10

Как досрочно выйти на пенсию?

Прецедент-Новосибирск20 ноября в 04:59
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