Общество
ИзвестияВ Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.
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с чего всё началось
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.Известия05:19
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Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Музыка
Пиар-директор Началовой рассказал о выпуске неизданных песен певицы
Пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о выпуске неизданных песен певицы.
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой
Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Общество
СМИ: потерпевший крушение у побережья Одессы танкер занимался контрабандой нефтепродуктов
Танкер Delfi, потерпевший аварию у побережья Одессы, участвовал в контрабандных схемах.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Авто
Названа дата старта продаж Lada Vesta с CVT
Напомним, что новая версия Lada Vesta с вариатором серийно начала сходить с конвейера предприятия «Lada Ижевск» 9 октября 2019 года.
Экономика
Moody’s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства
Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Общество
Ночь в Москве была самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».
Происшествия
СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе».
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили проблемы мировой торговли
В свою очередь глава МИД Китая отметил, что динамика сотрудничества стран во всех сферах очень высокая, передает ТАСС.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Гаджеты
5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia
В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна
В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Шоу-бизнес
Микки Рурк закрутил роман с русской девушкой
Микки Рурк всегда питал слабость к русским девушкам.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Медведев поставил задачи «Единой России» на предстоящих выборах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи партии «Единая Россия» на предстоящих в 2020–2021 годах выборах.
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.