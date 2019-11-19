с чего всё началось

Как сообщает издание, в Министерстве труда подробно разъяснили условия назначения досрочной пенсии. Прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

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