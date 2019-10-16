Экономика
News.ruВ России вырастут пособия на первого и второго ребёнка в 2020 году
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей. По сравнению с текущим годом пособие увеличится на 800 рублей.
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Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка
НИА-Федерациявчера в 05:19
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
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Газета.Ru 08:50
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Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
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Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
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Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили
Наличие допуска на перелеты из Москвы в Кутаиси не дает права авиакомпании «Сибирь» выполнять рейсы в Грузию в условиях запрета.
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Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине.
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Происшествия
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В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
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В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
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