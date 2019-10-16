Экономика
News.ruВ России вырастут пособия на первого и второго ребёнка в 2020 году
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей. По сравнению с текущим годом пособие увеличится на 800 рублей.
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Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг
Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.
Единоборства
Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Общество
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Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Роскосмос заказал двух «Аистов»
Роскосмос разместил на сайте госзакупок заявку на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли «Аист» с орбитальной группировкой из двух спутников «Аист 2Т».
Политика
Киев и Донбасс подтвердили решимость развести войска
Украина и представители Донецкой и Луганской народных республик не смогли согласовать новую дату отвода сил, однако подтвердили готовность решить эту проблему.
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Армия и оружие
Кадры эффектного прохода МиГ-29 на сверхмалой высоте появились в Сети
Истребитель МиГ-29 ВВС Алжира совершил проход на сверхмалой высоте в ходе учений, предположительно, в аэропорту Mecheria.
Авто
В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x
Напомним, на сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки.
Происшествия
Суд признал Домани виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ
В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима.
Политика
Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
Происшествия
На Урале задержали подозреваемых в убийстве продававшей машину девушки
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве 27-летней девушки, которая вечером 10 октября уехала показать автомобиль потенциальному покупателю и пропала.
Политика
Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Фигурное катание
Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
Армия и оружие
Американцы создали трижды беспилотный танк
Новинка, получившая имя Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle (RCV), представляет собой многофункциональный гусеничный комплекс с автопилотом.
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
Общество
Гибатдинов не видит смысла жаловаться на Седова в комиссию по этике
Как выяснилось, депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов не собирается жаловаться на председателя комитета по ЖКХ Андрея Седова.
Недвижимость
В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей
Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.
Футбол
Эмануэль Маммана перенёс операцию на «крестах»
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана сообщил, что успешно перенес операцию после травмы колена.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова намекнула на скорую свадьбу
Елизавета Пескова поделилась, что у одного из главных мужчин в ее жизни день рождения. Ее возлюбленному исполнился 31 год.
Общество
Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта
Премьер России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».