Экономика

News.ruNews.ruВ России вырастут пособия на первого и второго ребёнка в 2020 году

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей. По сравнению с текущим годом пособие увеличится на 800 рублей.
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В России вырастут пособия на первого и второго ребёнка в 2020 году

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