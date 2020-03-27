с чего всё началось

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Минтруд также перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

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