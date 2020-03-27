Коронавирус
ИзвестияВ Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Минтруд также перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.
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с чего всё началось
Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.Известия17:30
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