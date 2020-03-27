Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Минтруд также перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.
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Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде
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Известия17:30

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В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Известия17:30

Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю

РЕН ТВ22:36

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Lenta.ru21:30

Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю

URA.Ru21:07

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Москва 2418:42

Минтруд РФ разъяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

Народные новости22:53

Кто-то пашет, кто-то пляшет. Юрист разъяснил, как оплатят нерабочую неделю обоим

Собеседник13:09
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Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Космос

Учёные определили эволюцию катаклизмических двойных систем

Исследование, проведённое израильскими учёными и специалистами музея естественной истории США, позволило определить эволюцию катаклизмических двойных систем.
OAnews 01:00
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 18:31
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Политика

Мадуро отверг обвинения США в наркотерроризме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными.
Газета.Ru 20:37
Общество

Как оплатят нерабочую неделю в марте

В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Smolnarod.ru 17:10
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Газета.Ru 16:34
Здоровье

Говорят, коронавирус не трогает детей. Это миф

Если верить статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки меньше остальных заражаются новым коронавирусом.
НГС.Кемерово 20:00
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Общество

В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме

Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
РИА Новости 10:27
Общество

Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru 19:59
Экономика

Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Shraibikus News 10:20
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 14:49
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки.
ФАН 04:26
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева заявила, что ее «задолбал» Гарик Харламов

Gazeta.SPb 18:53
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Здоровье

Людей старше 60 лет попросили реже выходить из дома в Алтайском крае

Пенсионеры должны позаботиться о своем здоровье Замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая попросила людей старше 60-65 лет по возможности ограничить свое перемещение по улицам.
АМИТЕЛ 21:02
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Политика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество

Все заведения общепита в Кузбассе закрываются

Заведения общественного питания Кемеровской области временно приостанавливают свою работу по распоряжению властей региона.
VSE42.RU 21:52
Политика

Страны G20 выделят средства на борьбу с коронавирусом

G20 призвала другие страны, международные организации и частных лиц поступить таким же образом.
Ведомости 10:44
Общество

Ученые ожидают вторую волну коронавируса летом 2020 года

Ученые прогнозируют, что летом может начаться вторая волна коронавируса.
ФАН 21:51
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально

Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.
Megaobzor.com 10:03
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 12:11
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru 13:19
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 15:32
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