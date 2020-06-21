Экономика
ИзвестияВ Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы
Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью. Об алгоритме получения поддержки она рассказала в воскресенье, 21 июня, в интервью «РИА Новости».
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с чего всё началось
"Выплаты ФСС производятся спустя 1 день после оформления электронного больничного за первые 7 дней, потом спустя 1 день по закрытию больничного листа за оставшиеся дни заболевания", - добавила эксперт.РИА Новости20 июня в 20:05
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