"Выплаты ФСС производятся спустя 1 день после оформления электронного больничного за первые 7 дней, потом спустя 1 день по закрытию больничного листа за оставшиеся дни заболевания", - добавила эксперт.

с чего всё началось

Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью. Об алгоритме получения поддержки она рассказала в воскресенье, 21 июня, в интервью «РИА Новости».

В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы

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