Экономика
ИзвестияВ Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы
Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью. Об алгоритме получения поддержки она рассказала в воскресенье, 21 июня, в интервью «РИА Новости».
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с чего всё началось
"Выплаты ФСС производятся спустя 1 день после оформления электронного больничного за первые 7 дней, потом спустя 1 день по закрытию больничного листа за оставшиеся дни заболевания", - добавила эксперт.РИА Новостивчера в 20:05
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Найти работу за 10 дней: какие профессии востребованы в Пензенской области в период пандемии
Пензенская правдавчера в 11:02
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Политика
Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
RT на русском 12:10
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Lenta.ru 08:08
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Политика
Явка на парламентские выборы в Сербии превысила 40%
RT на русском 13:41
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Футбол
Алаев: все понимали неизбежность заболевания коронавирусом в РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом футболистов в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:41
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Политика
Остановитесь: глава ЛНР обратился к Зеленскому
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики.
News.ru вчера в 01:49
Общество
Украинские извращенцы осквернили «Родину-мать» в Киеве
Как пояснили в соцсетях сами представители украинского ЛГБТ-сообщества (гомики, лесбиянки, трансгендеры и прочие половые девианты), им удалось при помощи квадрокоптера водрузить свой «радужный флаг» прямо на меч в руке статуи Родины-матери в Киеве, сообщает «РВ».
Журналистская правда 11:12
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Экономика
Юшков рассказал, какую замену «Академику Черскому» нашел «Газпром»
Используя судно-трубоукладчик "Академик Черский" российский энергохолдинг "Газпром" рискует попасть под санкции, однако существует и другой вариант развития событий вокруг достройки "Северного потока — 2".
Народные новости 13:42
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa 12:35
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Lenta.ru 13:51
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ 08:14
Экономика
России грозит новая пенсионная реформа
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров в интервью СМИ заявил, что в 2024—2025 годах правительству РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров.
Свободная Пресса 12:52