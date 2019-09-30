с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Происшествия МС-21 экстренно сел в Жуковском Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.

Общество Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры Молодой человек, который пришел на свадьбу к сестре и заплакал, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера» Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Происшествия СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Общество Имущество «Дальпитерстроя» арестовали за долги Судебные приставы арестовали имущество одной из крупнейших строительных компаний Петербурга и Ленобласти "Дальпитерстрой".

Единоборства Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.

Авто Стартовали продажи дешевого хэтчбека Renault Kwid Компания Renault начала продажи обновленного хэтчбека Kwid. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в Индии.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.

Политика Разработчик санкций США против России уходит в отставку Один из разработчиков санкций США против России, Северной Кореи и Венесуэлы, заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, уходит в отставку.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении «Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко выбрала странный наряд для ТЭФИ Остались добры подписчики к звезде и в комментариях, обратив внимание не на странную одежду, а на само мероприятие.