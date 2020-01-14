Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.

с чего всё началось

По словам главы ведомства Максима Топилина, в России прогнозируется рост доходов и зарплат. Министр отметил, что реальная заработная плата вырастит на 2,3%, а доходы населения на - 1,5%. Данная тенденция распространится и на сотрудников бюджетной сферы.

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