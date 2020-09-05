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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАСС06:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет — глава Минтруда

Телеканал 360°08:03
Коммерсантъ

Котяков: правительство пока не приняло решения по увеличению МРОТ в 2021 году

Коммерсантъ07:55
Вести.Ru

Решения по МРОТ пока нет

Вести.Ru06:44
News.ru

Глава Минтруда сообщил о решении по увеличению МРОТ

News.ru07:07
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Газета.Ru06:54
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

ТАСС06:52
Комсомольская правда

Окончательного решения по увеличению МРОТ пока нет

Комсомольская правда07:45

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»
Интерфакс08:32
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В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы.
REGNUMвчера в 10:59
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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