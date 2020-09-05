Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято.

С чего всё началось Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. ТАСС 06:52