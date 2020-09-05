В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято.В источнике
С чего всё началось
Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет
Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАССвчера в 06:52
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Окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет — глава Минтруда
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Котяков: правительство пока не приняло решения по увеличению МРОТ в 2021 году
Коммерсантъвчера в 07:55