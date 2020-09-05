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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАССвчера в 06:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет — глава Минтруда

Телеканал 360°вчера в 08:03
News.ru

Глава Минтруда сообщил о решении по увеличению МРОТ

News.ruвчера в 07:07
Комсомольская правда

Окончательного решения по увеличению МРОТ пока нет

Комсомольская правдавчера в 07:45
Коммерсантъ

Котяков: правительство пока не приняло решения по увеличению МРОТ в 2021 году

Коммерсантъвчера в 07:55
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Газета.Ruвчера в 06:54
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

ТАССвчера в 06:52
Вести.Ru

Решения по МРОТ пока нет

Вести.Ruвчера в 06:44

В США завершили сборку главного зеркала нового космического телескопа

Вашингтон, 6 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
REGNUM06:38
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Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ruвчера в 03:21
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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В Анапе из-за ливня подтопило пять придворовых территорий

В оперативную дежурную смену ЦУКС от оперативного дежурного ЕДДС Анапы поступило сообщение о том, что вследствие выпадения осадков в низменных участках произошло скопление воды и подтопление пяти частных придворовых территорий.
Кубань 2405:47