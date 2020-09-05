На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Жительница Ровенского района Украины застрелила своего супруга и ранила дочь-подростка, а после этого пыталась покончить с собой, сообщается на сайте Национальной полиции страны в субботу, 5 сентября.