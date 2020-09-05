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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАССвчера в 06:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет — глава Минтруда

Телеканал 360°вчера в 08:03
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

ТАССвчера в 06:52
Комсомольская правда

Окончательного решения по увеличению МРОТ пока нет

Комсомольская правдавчера в 07:45
News.ru

Глава Минтруда сообщил о решении по увеличению МРОТ

News.ruвчера в 07:07
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Газета.Ruвчера в 06:54
Коммерсантъ

Котяков: правительство пока не приняло решения по увеличению МРОТ в 2021 году

Коммерсантъвчера в 07:55
Вести.Ru

Решения по МРОТ пока нет

Вести.Ruвчера в 06:44

В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом
РБК03:55
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Премьер Украины «уверяет» граждан в стабильности курса гривны

Киев, 5 сентября 2020, 12:49 — REGNUM До конца нынешнего года курс доллара на Украине будет сохраняться на нынешнем уровне, порядка 27−28 грн за доллар, заявил в эфире украинского телевидения вечером 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
REGNUMвчера в 05:49
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Розничные банки увеличили продажу долгов коллекторам на 60%

Какие банки активнее всего продавали долги коллекторам Аналитики НКР выделяют два банка, которые на фоне пандемии существенно нарастили продажу долгов коллекторам: это Тинькофф Банк и Почта Банк.
РБК4 сентября в 10:49
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