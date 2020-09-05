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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАСС06:52
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет — глава Минтруда

Телеканал 360°08:03
Коммерсантъ

Котяков: правительство пока не приняло решения по увеличению МРОТ в 2021 году

Коммерсантъ07:55
Вести.Ru

Решения по МРОТ пока нет

Вести.Ru06:44
News.ru

Глава Минтруда сообщил о решении по увеличению МРОТ

News.ru07:07
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Газета.Ru06:54
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

ТАСС06:52
Комсомольская правда

Окончательного решения по увеличению МРОТ пока нет

Комсомольская правда07:45

Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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