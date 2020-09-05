В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет
Смотрите также
В Приморье тайфун выбросил на мель арестованное судно из КНДР
Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального
Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом
В Самаре обрушилась стена у жилого дома в центре города
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
В Минске 6 сентября состоится Марш Единства
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт с сервисом Netflix
Собчак рассказала Муцениеце о причинах развода с Виторганом
Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций
Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
МиГ-31 поднялся на перехват норвежского самолета над Баренцевым морем
Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу
Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято.В источнике
С чего всё началось
Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет
Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАСС06:52
Подробнее о событии