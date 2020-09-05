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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

Окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока еще нет, сообщил в субботу ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
ТАССвчера в 06:52
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Телеканал 360°

Окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет — глава Минтруда

Телеканал 360°вчера в 08:03
Газета.Ru

В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Газета.Ruвчера в 06:54
Коммерсантъ

Котяков: правительство пока не приняло решения по увеличению МРОТ в 2021 году

Коммерсантъвчера в 07:55
Комсомольская правда

Окончательного решения по увеличению МРОТ пока нет

Комсомольская правдавчера в 07:45
News.ru

Глава Минтруда сообщил о решении по увеличению МРОТ

News.ruвчера в 07:07
Москва 24

Глава Минтруда рассказал о планах по увеличению МРОТ

Москва 24вчера в 07:57
ТАСС

Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет

ТАССвчера в 06:52

Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

В настоящее время машина, которую можно приобрести в РФ, включает в себя двигатель 1,6 литра, мощностью 114 л.с. и оппозитный 4-цилиндровый агрегат объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. В середине следующего года на российском рынке появится полноприводный универсал Outback новой генерации.
Evo-rus.comвчера в 11:26
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Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новостивчера в 11:55
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