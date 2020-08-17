В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
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Сам Нилов считает, что, видимо, «и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит». В конце ноября 2019 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о введении выходного дня 31 декабря.В источнике
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