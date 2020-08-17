Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным

Сам Нилов считает, что, видимо, «и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит». В конце ноября 2019 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о введении выходного дня 31 декабря.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Газета.Ru07:39
РБК

Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря

РБК06:13
ТАСС

Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем

ТАСС04:05
Телеканал 360°

Минтруд объяснил, почему 31 декабря не получится сделать выходным

Телеканал 360°05:24
Lenta.ru

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Lenta.ru04:21
RT на русском

В Минтруде объяснили невозможность выходного дня 31 декабря

RT на русском05:46
РИА Новости

В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

РИА Новости03:58

Социальные связи предотвращают развитие депрессии

Автор исследования, доктор медицинских наук Джордан Смоллер рассказал, что самым важным фактором, предотвращающим появление депрессии, оказалось количество доверительных контактов, общение с семьей и близкими друзьями.
Социальные связи предотвращают развитие депрессии
ToDay News Ufa08:06

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое Налоговый мониторинг — открытие бухгалтерий компаний перед ФНС в режиме онлайн в обмен на отсутствие неожиданных претензий со стороны службы — может стать популярнее благодаря снижению втрое порогов входа.
Коммерсантъ18:13
8

РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКА

Ассистент главного арбитра матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА Арам Петросян получил травму и не сможет работать на данной игре, сообщает пресс-служба РФС.
РИА Новости08:42

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русскомвчера в 11:47
831

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
110