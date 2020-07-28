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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минюсте рассказали, кого коснутся поправки о конфискации средств

В Минюсте России пояснили, что поправки о конфискации незаконно добытых средств в пользу Пенсионного фонда коснутся только госслужащих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.
Интерфаксвчера в 12:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минюсте рассказали, кого коснутся поправки о конфискации средств

Газета.Ruвчера в 15:59
РБК

Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов

РБКвчера в 13:56
Интерфакс

Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Интерфаксвчера в 12:00
Известия

Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций

Известиявчера в 13:51
Общественное телевидение России

Обращать в доход государства средства неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Общественное телевидение Россиивчера в 12:45
Комсомольская правда

Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст

Комсомольская правдавчера в 12:10
БИЗНЕС Online

Минюст разъяснил идею об изъятии подозрительных накоплений россиян

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:32

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости20:36
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FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости17:59
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