В Минюсте рассказали, кого коснутся поправки о конфискации средств
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В Минюсте России пояснили, что поправки о конфискации незаконно добытых средств в пользу Пенсионного фонда коснутся только госслужащих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.В источнике
С чего всё началось
Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.
Интерфаксвчера в 12:00
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Обращать в доход государства средства неизвестного происхождения будут только у госслужащих
Общественное телевидение Россиивчера в 12:45
Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст
Комсомольская правдавчера в 12:10