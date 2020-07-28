Экономика
ИзвестияМинфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
В министерстве отметили, что по сути — это техническая правка. Сами поправки касаются уточнений, вносимых в бюджетный кодекс, чтобы получить возможность конфисковать в пользу ПФР не только имущество, но и деньги, если доказать их законность не удалось.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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