Политика
РИА НовостиВ Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
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У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений. Это прерогатива Минюста.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 09:06
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Экспресс газета 04:13
Кино
Российский фильм «Дылда» номинирован на «Оскар»
Союзное Вече вчера в 05:59
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии
Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Lenta.ru 12:01
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Национальная служба новостей вчера в 06:13
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили 04:30
Единоборства
Новым соперником Усика станет Уизерспун
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Наука
Генетически отредактированный бык стал отцом безрогих телят в США
МедиаПоток вчера в 13:21
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Газета.Ru вчера в 08:11
Происшествия
Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве
В центре Москвы пьяный мужчина попытался прорваться в здание Счетной палаты через пост охраны, сообщает РЕН ТВ.
РБК 12:14
Политика
Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском 06:50
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Авто
В Минске презентовали кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.
Автоновости дня 05:04
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Спорт
Российские гимнасты взяли командное золото ЧМ
РИА Новости 12:03
Происшествия
В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку
Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Армия и оружие
Индия хочет закупить российские истребители
News.ru вчера в 21:36
Общество
Мутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла
Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
РИА Новости 09:21
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56