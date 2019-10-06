Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
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Дмитрий Песков
У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений. Это прерогатива Минюста.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 09:06

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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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