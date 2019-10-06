У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений. Это прерогатива Минюста.

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

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