Общество

RT на русскомRT на русскомВ Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Читать в источнике
Комментировать533
с чего всё началось

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.
ТАССвчера в 18:01

Подробнее о событии

Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП

RT на русском01:31

Минюст сообщил о 50% скидке для оплаты большинства штрафов по новому КоАП

РБКвчера в 20:43

Россиянам сделают 50% скидки на большинство административных штрафов

URA.Ruвчера в 20:03

Минюст: штрафы со скидкой можно будет оплатить по 60% статей нового КоАПа

Коммерсантъвчера в 20:38

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

Известиявчера в 19:15

Россиянам разрешат оплатить большинство административных штрафов со скидкой

Lenta.ruвчера в 18:45

Штрафы по статьям нового КоАП можно будет оплатить со скидкой 50%

ТАССвчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Здоровье

Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса

Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
Росбалт 02:42
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в атаках сирийской армии на боевиков в Идлибе

События в Идлибе достигли критического уровня из-за позиции России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает турецкий телеканал NTV.
Красная весна вчера в 12:37
Общество

Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
РИА Новости 02:52
Гаджеты

Redmi K30 Pro получил новую конструкцию

Следующий флагман Redmi — смартфон K30 Pro — получит новую конструкцию и будет заметно отличаться от предшественников.
Профиль вчера в 06:48
Общество

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
РИА Новости 02:46
Спорт

Клебо рассказал, как сломал палец

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо огласил обстоятельства, как же образом сломал палец руки.
Нева Спорт вчера в 14:50
Экономика

«Тепличный» рассматривает возможность строительства второй очереди комбината

Строительство второй очереди комбината позволит увеличить объемы производства вдвое.
Амурская правда вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась за скандальный эфир перед Успенской

Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир программы «Звезды сошлись» с участием дочери «королевы шансона» Татьяной Плаксиной, сообщает Starhit.
Рамблер 03:06
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Что происходит вчера в 15:11
Происшествия

Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа

В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Футбол

Кокорин сделал дубль в товарищеском матче за «Зенит-2»

Чемпионат вчера в 11:07
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Общество

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 01:40
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости 02 февраля в 08:15
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Гаджеты

В России появятся защищенные корпоративные смартфоны от «Ростеха»

MIG и АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС), входящее в группу "Ростеха", запускают в производство защищенные мобильные устройства для корпоративного сегмента, сообщает "Коммерсант".
Будущее России. Национальные проекты 01:49
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru 03:11
Авто

Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda

В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.
Актуальные Новости 02 февраля в 05:31
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 12:03
Здоровье

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Москва 24 вчера в 06:11
Политика

Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.
ТАСС вчера в 22:43
Гаджеты

Представлен доступный смартфон Poco X2

The GEEK 03:13
Общество

Поезд из Пекина прибыл в Москву без пассажиров

Следовавший из китайской столицы в Москву поезд пересек границу без пассажиров.
ФАН 02 февраля в 23:37
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Газета.Ru вчера в 16:01
Общество

Пособия в связи с материнством выросли с 1 февраля

Пособия в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не зависящих от заработка застрахованного лица, проиндексированы с 1 февраля 2020 года.
Сибирские Новости 01:45
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина засветила его 40-летнюю любовницу-миллионершу

Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в Instagram опубликовала снимок его новой возлюбленной.
Телепрограмма 00:19
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала, как кормит новорожденную дочь грудью

Первой, кто поделился фотографией новорожденной малышки, стала ее сестра Эва: 12-летняя дочка Йовович и голливудского режиссера Пола Андерсона опубликовала снимок из роддома в Инстаграме.
Комсомольская правда вчера в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное