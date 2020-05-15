Коронавирус
РБКВ Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.
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Здоровье
В Челябинской области резко выросла заболеваемость пневмонией
Власти Челябинской области обеспокоены резким ростом количества внебольничных пневмоний.
Коммерсантъ Челябинск 06:52
Общество
Не все на выход! Где в России снимают коронавирусные запреты
Сегодня зовем вас в виртуальную экскурсию по городам Сети городских порталов: смотрите, где уже можно гулять по городу без пропуска и кому разрешили приодеться к лету.
НГС.Кемерово 21:00
Происшествия
В Челябинске возбудили дело из-за хищений при строительстве театра
Полиция по итогам прокурорской проверки возбудила уголовное дело после выявления факта хищения почти одного миллиона рублей при строительстве вспомогательного здания для театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 09:32
Музыка
BTS приглашают поклонников на платный концерт
Popcake 07:03
Космос
Ученые выяснили, где могут жить инопланетяне
Пять лет назад исследователи заявили о пригодности эллиптических галактик для жизни инопланетян, поскольку там происходит меньше катастрофических смертоносных событий, чем в галактиках, подобных Млечному пути.
Территория новостей 02:19
Общество
Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам
Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 вчера в 03:43
Общество
В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 05:17
Фигурное катание
Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru 05:41
Общество
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости 19:43
Гаджеты
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews 05:26
Здоровье
Власти Хакасии заявили, что заплатили медикам за работу в пандемию
Сегодня в Хакасии на счета медработников, задействованных в лечении пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, поступили оставшиеся выплаты за апрель.
ИА Хакасия 23:14
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Бурдасовым
РИА Новости 12:26
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 13:05
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони из Comment Out
Научно-популярная программа "Галилео" возвращается на канал СТС с новым ведущим Владимиром Маркони при поддержке Минпросвещения РФ.
Piter.tv 03:13
Здоровье
В Мексике число жертв коронавируса превысило 4 тысячи
В Мексике число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 4220.
RT на русском вчера в 21:33
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня 09:42
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Общество
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 15:17
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Гаджеты
Xiaomi назвала дату анонса глобальной версии MIUI 12
На прошлой неделе Xiaomi предложила пользователям угадать, когда будет анонсирована глобальная версия MIUI 12.
iXBT.com вчера в 09:53
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Космос
Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США
Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета вчера в 17:36
Политика
Посол РФ потребовал от NYT опровержения публикации о COVID-19 в России
Российское посольство в США отправило письмо редактору издания NewYork Times, в котором потребовало опровергнуть информацию из недавней публикации о смертности от коронавируса в РФ.
Российская газета 16:36
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия вчера в 10:32
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Общество
В Госдуму внесен законопроект о расширении прав полицейских
Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении прав полицейских.
Деловое.ТВ вчера в 05:10
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
АБН 12 мая в 04:50
Культура
Шуга из BTS рассказал, что будет делать, если из группы уйдут участники
Шуга (Suga) поделился со зрителями, что же все-таки он будет делать, если кто-то решится покинуть группу.
Popcake 09:24