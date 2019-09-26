Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ. Об этом он написал в своём Instagram. По его словам, в социальных сетях «циркулируют слухи» относительно здоровья главы Чечни.

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

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