Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. Такую причину снижения числа заражений назвал «Парламентской газете» главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико.
Читать в источнике
Комментировать230
с чего всё началось

Главный эпидемиолог Минздрава: число заражённых коронавирусом в России может значительно снизиться к концу июня

В несколько регионов России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19, сказал «Парламентской газете» главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.
Парламентская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение COVID-19

Российская газета05:05

Минздрав: как жара влияет на распространение COVID-19

Московский Комсомолец04:03

В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса

РИА Новости02:46

Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 ведет себя при жаре

Газета.Ru03:00

В Минздраве РФ оценили влияние солнца на коронавирус

URA.Ruвчера в 22:58

В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:43

Главный эпидемиолог Минздрава считает, что количество заражённых коронавирусом может значительно снизиться к концу июня

Парламентская газетавчера в 18:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия

В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
562
Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия вчера в 12:00
2,3K
Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
1,7K
Политика

Песков сравнил свою работу с работой сапера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
РИА Новости 08:30
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
610
Экономика

Экономисты дали советы по увеличению пенсии в России

Экономисты дали четыре совета, как увеличить пенсию россиянам. Первый способ – участие в программе софинансирования накоплений.
RuNews24.ru 08:28
Общество

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
Политика

Песков назвал Путина трудоголиком «в хорошем смысле слова»

Президент Владимир Путин является трудоголиком, он постоянно находится на работе с ненормированным графиком.
РБК 09:18
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
558
Технологии

Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы

Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.
The GEEK 07:12
Общество

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
134
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
392
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
23
Финансы

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко с детьми переезжает в Казань

Почти месяц назад футболист Дмитрий Тарасов оставил модель Анастасию Костенко и их общих дочерей — трехмесячную Еву и полуторагодовалую Милану — в Москве и отправился в Казань, где проходят тренировочные сборы его нового клуба «Рубин».
Passion.ru вчера в 14:43
2
Происшествия

Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге

В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 08:37
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,7K
Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 10 июня в 12:03
350
Армия и оружие

Армия Грузии закупила винтовки на деньги США

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что армия страны берет на вооружение винтовку М4.
Вестник Кавказа 09:50
Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
26
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Происшествия

Националисты устроили беспорядки у здания суда в Киеве

Представители организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) зажгли файеры и устроили потасовку с полицией у здания Шевченковского районного суда Киева, где избирается мера пресечения радикалу Сергею Стерненко по подозрению в умышленном убийстве.
ТАСС 09:37
Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
2,2K
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
2K
Гаджеты

Пользователям стала доступна бета-версия ОС Android 11

Публичную бета-версию Android 11 выпустила компания Google, 11 июня сообщает The Verge.
ИА Красная Весна вчера в 13:42
5
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
61
Культура

Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни»

В День России, 12 июня, Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни», участники которого на языке жестов исполнили гимн России вместе с заслуженным артистом России Олегом Газмановым.
Взгляд.ру 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное