Коронавирус
REGNUMВ Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2
Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».
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Главный эпидемиолог Минздрава: число заражённых коронавирусом в России может значительно снизиться к концу июня
В несколько регионов России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19, сказал «Парламентской газете» главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.Парламентская газетавчера в 17:00
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Жаркая погода не остановит распространение коронавируса, рассказал главный эпидемиолог Минздрава
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