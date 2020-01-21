Здоровье
RT на русскомВ Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. В ходе рассмотрения законопроекта о биологической безопасности у него спросили о конкретных угрозах.
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с чего всё началось
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, посвященный биологической безопасности страны.РИА Новости07:51
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Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
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Общество
Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
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Политика
Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза
Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
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Ростуризм предупредил туроператоров о новом коронавирусе в Китае
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Общество
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Маленький кроссовер Toyota представят 10 февраля
10 февраля 2020-го компания Toyota официально представит самый компактный SUV в европейской линейке.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
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Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»
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На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
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Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
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Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
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