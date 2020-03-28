Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

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