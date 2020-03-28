Коронавирус
RT на русскомВ Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
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Минздрав сообщил о выпуске четырехслойных масок, защищающих от коронавируса
Московский Комсомолец08:01
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Общество
Передвижение жителей Чечни ограничили
Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Политика
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Культура
Что представляет собой сериал «Последний министр»
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Депутат Рады заразилась коронавирусом
Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
Путешествия
Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение «в никуда»
Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение из гостиницы, несмотря на оплаченное проживание до 30 марта.
Общество
Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Музыка
Умер единственный сын известного композитора и худрука «Верасов» Василия Раинчика – Сергей
Умер Сергей Раинчик, единственный сын бессменного художественного руководителя группы «Верасы» Василия Раинчика.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов
Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Общество
В России представлен препарат для лечения коронавируса
Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина
В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
Винокур рассказал о состоянии Лещенко
Общество
В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Иванове полицейские проверяют, закрыты ли в соответствии с Указом губернатора торговые точки, реализующие непродовольственные товары
Полицейские проверяют все торговые центра города Иваново.
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Политика
В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии
Берлин, 28 марта 2020, 07:53 — REGNUM Попытки США навязать свои интересы путём введения санкций во время пандемии коронавируса неприемлемы, заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общество
Мурашко рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса
Москва, 28 марта 2020, 10:13 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что теплая погода и солнечный свет мешают распространяться коронавирусу, но пока рано ожидать этого эффекта.
Общество
В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке
Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Футбол
«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом
Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.