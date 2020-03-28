Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
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Подробнее о событии

В России поступают в оборот более 30 миллионов медицинских масок

РИА Новости08:20

Глава Минздрава рассказал, какие маски способны защитить от инфекции

Газета.Ru08:01

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

RT на русском07:35

Мурашко рассказал об эффективности четырехслойных марлевых масок

Известия08:21

Минздрав сообщил о выпуске четырехслойных масок, защищающих от коронавируса

Московский Комсомолец08:01

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

REGNUM07:23

В Минздраве рассказали, какие маски эффективны против коронавируса

РЕН ТВ08:02
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Общество

Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Lenta.ru 08:22
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Политика

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Культура

Что представляет собой сериал «Последний министр»

RT на русском 26 марта в 16:17
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Депутат Рады заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
РИА Новости 08:08
Путешествия

Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение «в никуда»

Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение из гостиницы, несмотря на оплаченное проживание до 30 марта.
Известия 08:33
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 вчера в 05:51
Музыка

Умер единственный сын известного композитора и худрука «Верасов» Василия Раинчика – Сергей

Умер Сергей Раинчик, единственный сын бессменного художественного руководителя группы «Верасы» Василия Раинчика.
КП - Беларусь вчера в 17:25
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Рифей-Пермь 02:59
Общество

В России представлен препарат для лечения коронавируса

Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
BFM.ru 08:35
Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Известия 07:29
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском 07:04
Общество

В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома.
Neva.Today 06:33
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

В Иванове полицейские проверяют, закрыты ли в соответствии с Указом губернатора торговые точки, реализующие непродовольственные товары

Полицейские проверяют все торговые центра города Иваново.
Ивтелерадио 08:09
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Политика

В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии

Берлин, 28 марта 2020, 07:53 — REGNUM Попытки США навязать свои интересы путём введения санкций во время пандемии коронавируса неприемлемы, заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
REGNUM 00:53
Общество

Мурашко рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса

Москва, 28 марта 2020, 10:13 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что теплая погода и солнечный свет мешают распространяться коронавирусу, но пока рано ожидать этого эффекта.
REGNUM 03:13
Общество

В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке

Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Газета Республика Башкортостан 06:31
Футбол

«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом

Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Матч ТВ 01:58
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