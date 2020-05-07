с чего всё началось

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня. Она также предположила, что, скорее всего, вирус «займет свое место среди других», то есть станет сезонным.

Политика Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. 14

Политика Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. 308

Происшествия В Москве арестован банкир Олег Власов В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов. 312

Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post. 306

Политика Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. 4

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 17

Общество Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным "Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу. 12

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 1,4K

Общество Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт. 100

Экономика Банки России не начали открывать счета удаленно Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. 53

Шоу-бизнес Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется». 22

Футбол Футболист московского «Спартака» помог больнице в Тверской области Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице поселка Фирово в Тверской области.

Здоровье Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 41

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 17

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 84

Общество Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые). 15

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 354