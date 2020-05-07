Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа. Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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с чего всё началось
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия 24
" назвала сроки активного распространения коронавируса в стране.
Газета.Ru14:58

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Минздрав дал прогноз по активному распространению коронавируса в России

РИА Новости16:00

В Минздраве оценили сроки активного распространения коронавируса в России

РБК13:16

Эксперт: активное распространение коронавируса в России сохранится до июня

ТАСС11:48

Минздрав: в России коронавирус будет активно распространяться до июня

Коммерсантъ12:40

В Минздраве дали прогноз по активному распространению коронавируса

Интерфакс12:00

Инфекционист Минздрава: распространение COVID-19 в России сохранится до июня

Вести.Ru12:41

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

RT на русском11:37
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Ведомости 15:05
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Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Разработчики на территории РФ разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима Также система будет проверять, соблюдают ли социальную дистанцию сотрудники торгово-сервисных предприятий.
КМВ Новости 07:39
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Происшествия

В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 16:15
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
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Политика

Как в Германии готовятся к 75-летию окончания Второй мировой войны

Германия готовится к торжествам по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения от нацизма.
Российская газета вчера в 02:07
Общество

Собянин: Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений

Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 06:19
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российских границ

Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
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Происшествия

Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей в Ленобласти

Один человек погиб и один пострадал вечером 7 мая в результате ДТП с пятью автомобилями в Гатчинском районе Ленинградской области.
Известия 17:45
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
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Общество

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
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Кино

Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

Российская газета вчера в 07:20
Шоу-бизнес

«Я далеко не красотка»: как выглядит повзрослевшая дочь Политова из «На-На»

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена в светской тусовке слывет настоящей красавицей, однако самой девушке это не нравится.
Городовой 07:34
Общество

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:52
5,5K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

REGNUM 10:04
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
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Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru вчера в 14:55
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
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Киберспорт

Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike

После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru вчера в 02:18
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Спорт

Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций

Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
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Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
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Игры

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 несмотря на коронавирус идет по плану

Как заявил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров, команда сейчас работает на удалённом режиме, причем разработка игры в некоторых аспектах ведется быстрее запланированного.
Astera 05 мая в 14:43
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Происшествия

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Газета.Ru 17:15
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Общество

Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»

Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
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Политика

Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
Lenta.ru 17:42
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Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.
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Наука

Инженеры успешно испытали «невозможный» ракетный двигатель

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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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