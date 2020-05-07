Коронавирус
BFM.ruВ Минздраве считают, что коронавирус станет сезонным заболеванием
Коронавирус может активно распространяться в России до июня, возможно и после. Так считает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия 24" назвала сроки активного распространения коронавируса в стране.Газета.Ru14:58
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Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Транспорт
Транспортное сообщение с Находкой будет ограничено
С 8 мая из-за сложной эпидобстановки ограничивается автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 19:48
Армия и оружие
Леонков: кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи
Украина поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира, составляемых Global Firepower.
Политика Сегодня 07:14
Политика
Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 17:00
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
Культура
Российские телеканалы 9 мая покажут запись Парада Победы 1945 года
Российские телеканалы 9 мая впервые покажут полную запись первого Парада Победы, состоявшегося летом 1945 года, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:16
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Общество
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
Футбол
Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Политика
Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая
Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
Известия 18:18
Происшествия
СК проводит обыски в домах задержанного бизнесмена Анатолия Быкова
СК проводит обыски в домах предпринимателя Анатолия Быкова в Красноярске и Крыму.
RT на русском 13:53
Происшествия
На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
Политика
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции в отношении россиян
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении граждан России.
ТАСС 12:32
Политика
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев.
Взгляд.ру 21:04
Наука
Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России»
Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Наука и жизнь вчера в 07:43
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News 05 мая в 20:31
Общество
В США число заявок на пособие по безработице составило 33 млн
С 15 марта по 2 мая число первичных заявок на получение пособий по безработице в США превысило 33 млн.
Евразия Daily 09:55
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров представил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину.
RT на русском 17:09
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством.
Коммерсантъ 18:53
Футбол
Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении сезона 20 июня
Ла Лига отказалась подтвердить заявление главного тренера «Леганеса» Хавьера Агирре о том, что испанский футбольный сезон возобновится 20 июня после остановки, вызванной пандемией коронавируса.
Sport24.ru 19:22
Футбол
Миллиардер Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун заразился коронавирусом.
Секрет фирмы 05:24
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45
Общество
В Подмосковье режим изоляции граждан продлен до 31 мая
Регион находится на втором месте после Москвы по числу заболевших. Ранее режим изоляции граждан до 31 мая продлили в Москве.
Коммерсантъ 17:03
Общество
Собянин продлил карантинные меры в Москве до 31 мая
Согласно другому указу Собянина, ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до этой же даты.
Известия 09:41