Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Минздраве считают, что коронавирус станет сезонным заболеванием

Коронавирус может активно распространяться в России до июня, возможно и после. Так считает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия 24
" назвала сроки активного распространения коронавируса в стране.
Газета.Ru14:58

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Минздрав дал прогноз по активному распространению коронавируса в России

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В Минздраве оценили сроки активного распространения коронавируса в России

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Эксперт: активное распространение коронавируса в России сохранится до июня

ТАСС11:48

Инфекционист Минздрава: распространение COVID-19 в России сохранится до июня

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ТАСС 07:15
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РБК 14:51
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Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
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Общество

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Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»

«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
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Политика

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СК проводит обыски в домах задержанного бизнесмена Анатолия Быкова

СК проводит обыски в домах предпринимателя Анатолия Быкова в Красноярске и Крыму.
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На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом

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Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России»

Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

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Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении сезона 20 июня

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Общество

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Общество

Собянин продлил карантинные меры в Москве до 31 мая

Согласно другому указу Собянина, ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до этой же даты.
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