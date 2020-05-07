с чего всё началось

Коронавирус может активно распространяться в России до июня, возможно и после. Так считает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

В Минздраве считают, что коронавирус станет сезонным заболеванием

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,3K

Транспорт Транспортное сообщение с Находкой будет ограничено С 8 мая из-за сложной эпидобстановки ограничивается автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Политика Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время. 372

Культура Российские телеканалы 9 мая покажут запись Парада Победы 1945 года Российские телеканалы 9 мая впервые покажут полную запись первого Парада Победы, состоявшегося летом 1945 года, передает ТАСС.

Армия и оружие Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера. 14

Футбол Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака» «Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».

Происшествия На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. 1

Политика Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции в отношении россиян Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении граждан России.

Политика Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев.

Наука Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России» Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий. 3

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 93

Здоровье ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством. 3

Футбол Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении сезона 20 июня Ла Лига отказалась подтвердить заявление главного тренера «Леганеса» Хавьера Агирре о том, что испанский футбольный сезон возобновится 20 июня после остановки, вызванной пандемией коронавируса.

Политика Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).