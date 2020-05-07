с чего всё началось

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа. Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.

Политика Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ» Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".

Футбол Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака» «Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».

Космос Найдена ближайшая к Земле черная дыра Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру. 7

Гаджеты AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3 Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).

Происшествия Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. 281

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 496

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 542

Общество Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая. 442

Общество Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.

Происшествия Арестован еще один соучастник убийства Япончика Арестован Джамбул Джанашия, предполагаемый соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, иначе известного как Япончик. 13

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 319