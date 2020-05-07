Коронавирус
RT на русскомВ Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа. Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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с чего всё началось
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия 24" назвала сроки активного распространения коронавируса в стране.Газета.Ru14:58
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Lenta.ru 10:57
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Газета.Ru 08:32
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Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
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Коммерсантъ 16:07
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Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
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