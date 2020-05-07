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Хоккей КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять чемпиона и победителя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 4

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Общество Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей. 63

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