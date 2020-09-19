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Известия
Известия

В Минздраве дали прогноз по второй волне коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет. По его словам, россиян ждет лишь небольшой подъем заболеваемости.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.
ТАСС02:06
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Lenta.ru

В России предсказали скорый рост числа заразившихся коронавирусом

Lenta.ru06:09
РБК

Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19 осенью в России

РБК05:33
Казанский репортер

Татарстану подарили разоблачение самоизоляции. Прямо перед второй волной COVID

Казанский репортервчера в 17:00
Коммерсантъ

Главный инфекционист Минздрава не ждет второй волны коронавируса

Коммерсантъ05:00
РИА Новости

Минздрав не прогнозирует новой волны коронавируса в России

РИА Новости04:37
ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

ТАСС02:06
URA.Ru

Ждать ли второй волны коронавируса в России. Прогноз Минздрава РФ

URA.Ru05:28

Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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Вирусолог: не важно сколько стоит, главное, чтобы лечил коронавирус

Если бы «Арепливир» действительно лечил от коронавируса, можно было бы найти технологические пути для удешевления его производства, заявил доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн 19 сентября в эфире радио КП.
ИА Красная Весна06:38

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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