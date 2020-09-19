Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет. По его словам, россиян ждет лишь небольшой подъем заболеваемости.

С чего всё началось Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист. ТАСС 02:06