Коронавирус

Экспресс газетаЭкспресс газетаВ Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России

Судя по всему, наша самоизоляция не подошла к концу. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России. Эксперт считает, что распространение инфекции продолжится как минимум до июня.
Читать в источнике
Комментировать605
с чего всё началось
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия 24
" назвала сроки активного распространения коронавируса в стране.
Газета.Ruвчера в 14:58

Подробнее о событии

Минздрав дал прогноз по активному распространению коронавируса в России

РИА Новостивчера в 16:00

Эксперт: активное распространение коронавируса в России сохранится до июня

ТАССвчера в 11:48

Инфекционист Минздрава: распространение COVID-19 в России сохранится до июня

Вести.Ruвчера в 12:41

Минздрав: в России коронавирус будет активно распространяться до конца июня

Коммерсантъвчера в 12:40

В Минздраве дали прогноз по активному распространению коронавируса

Интерфаксвчера в 12:00

В Минздраве оценили сроки активного распространения коронавируса в России

РБКвчера в 13:16

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

RT на русскомвчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Авто

ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны

Тарантас Ньюс 06 мая в 03:19
21
Политика

Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР

Планы нацистского руководства Германии о геноциде и уничтожении целых народов касались прежде всего СССР, заявил в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший заведующий международным отделом ЦК правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и член совета старейшин левой партии "LINKE" в ФРГ Бруно Малов.
РИА Новости 02:42
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
199
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
189
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
2,2K
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
5
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
259
Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
2
Происшествия

При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб человек

ТАСС 01:03
3
Армия и оружие

Северную Корею уличили в строительстве хранилища для ядерных ракет

Lenta.ru вчера в 22:42
Происшествия

МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.
Вести.Ru 03:14
Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

РИА Новости вчера в 15:44
1,2K
Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru 06 мая в 10:52
129
Экономика

Половина застройщиков в России могут не сдать новостройки вовремя

Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, который связан с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 16:00
1
Футбол

«Арсенал» хочет подписать игрока из второго дивизиона Норвегии

Последние годы Льюис выступал за команды второго дивизиона Норвегии — "Тромсдален" и "Фром".
Soccer.ru 01:49
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
499
Общество

Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая

Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:25
889
Политика

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 03:16
Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
3
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
596
Армия и оружие

В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска

Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
4
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Происшествия

В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом

Российская газета 02:44
23
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Армия и оружие

Сергей Шойгу приказал провести салют в Мурманске 9 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об артиллерийских салютах 9 мая.
Би-порт 02:30
7
Единоборства

57-летний Холифилд вслед за Тайсоном объявил о возвращении на ринг

Чемпионат 06 мая в 18:42
Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
67
Энергетика

Нефть Brent опустилась до $29 за баррель

Лондон, 7 мая 2020, 22:33 — REGNUM Нефтяной рынок перешел в "красную зону" в ходе торгов 7 мая на Лондонской бирже — Brent опустилась до К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent упали в цене на 51 цент (1,71%), до $29,21 за баррель.
REGNUM вчера в 15:33
Происшествия

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:04
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное