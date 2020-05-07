Коронавирус
Экспресс газетаВ Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Судя по всему, наша самоизоляция не подошла к концу. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России. Эксперт считает, что распространение инфекции продолжится как минимум до июня.
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия 24" назвала сроки активного распространения коронавируса в стране.Газета.Ruвчера в 14:58
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