Шесть человек погибли из-за лесных пожаров в трёх американских штатах

Уточняется, что в результате пожаров в Вашингтоне умер один ребёнок, в Орегоне огонь привёл к гибели мальчика и его бабушки, в Калифорнии же останки трёх человек пока не идентифицированы.