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РБК
РБК

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж помимо заграничного паспорта, сообщает агентство ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания.
ТАССвчера в 12:38
Подробнее о событии
РБК

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

РБКвчера в 15:23
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ТАССвчера в 12:38
Царьград

Хочешь путешествовать - делай прививку: Минздрав заявил об «оптимальном» подходе в борьбе с COVID

Царьградвчера в 13:02
Комсомольская правда

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок заграницу

Комсомольская правдавчера в 12:55
Вести.Ru

Прививка от коронавируса может стать обязательной для путешествий

Вести.Ruвчера в 12:47
Lenta.ru

Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Lenta.ruвчера в 12:43
URA.Ru

Для путешествий за границу появится новое обязательное условие

URA.Ruвчера в 13:09

Проктолог Малышев перечислил ранние симптомы рака кишечника

Раннее распознавание рака кишечника позволит предотвратить развитие болезни, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Характерные признаки заболевания, появляющиеся еще на ранних стадиях, назвал хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.
Уфимские Заметкивчера в 10:30
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Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новостивчера в 06:01
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Турчинов назвал виновных в потере Крыма

Александр Турчинов, занимавший весной 2014 года должность исполняющего обязанности президента Украины, возложил ответственность за выход Крыма из состава украинского государства на "деятелей, которые разоружали украинскую армию".
Российский Диалогвчера в 12:05
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Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
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