В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж
Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж помимо заграничного паспорта, сообщает агентство ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий
ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания.
ТАССвчера в 12:38
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Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок заграницу
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