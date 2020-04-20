Коронавирус
REGNUMВ Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
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Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Хоккей
Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»
Хоккеист московского ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с "Коламбусом", сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.
Газета.Ru 10:18
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались общаться с таблоидами
Издание обратило внимание, что герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от сотрудничества с таблоидами всего через несколько часов после того, как СМИ раскритиковали принца Гарри.
Телеканал 360° 01:23
Космос
Ученые открыли группу астероидов, находящихся под влиянием Меркурия
Ученые обнаружили группу астероидов, которыми управляет Меркурий. Однако через 200 тыс. лет они могут уйти из-под влияния планеты.
Актуальные Новости вчера в 06:33
Общество
Правительство дополнило перечень товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был дополнен распоряжением правительства РФ, которое было опубликовано на сайте кабмина 20 апреля 2020 года.
СитиТрафик 07:18
Гаджеты
Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена
INOI выпустила умный кнопочный телефон INOI 283K на операционной системе KaiOS, которая поддерживает работу наиболее популярных приложений – WhatsApp, Facebook, а также сервисов Google (Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search).
CNews 10:20
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
Происшествия
В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате
Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России
Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:26
Политика
Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом
Борьба с новым коронавирусом в России проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 10:12
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце
Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Здоровье
Академик РАН призвал не драматизировать ситуацию с коронавирусом
О вспышке заболевания, вызванной коронавирусом нового типа СOVID-19, власти Китая сообщили в конце прошлого года.
Парламентская газета 08:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала подросшего сына Александра Цекало
В своём stories Брежнева показала несколько кадров с подросшим сыном Александра и Виктории Михаилом.
Bimru.ru 09:19
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Футбол
В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
РИА Новости 10:26
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Происшествия
В Рязани умерли два человека с положительным тестом на коронавирус
В Рязанской области умерли два человека с положительным тестом на коронавирус.
Московский Комсомолец 10:39
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44