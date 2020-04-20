Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

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