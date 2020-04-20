Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сложная эпидемиологическая ситуация должна улучшиться к лету.

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

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