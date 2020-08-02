Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач. По его словам, в транспорте и других общественных местах медицинские маски действительно защищают людей.
Читать в источнике
Комментировать943
с чего всё началось

Отказ от масок и самолечение: главный кардиолог Минздрава назвал роковые ошибки при коронавирусе

"ЗОЛОТОЙ" ПРИНЦИП ОСТАНОВКИ ИНФЕКЦИИ - В одних регионах России еще сохраняется режим ограничений из-за вспышки коронавируса, в других эти меры отменены.
Комсомольская правдавчера в 18:03

Подробнее о событии

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

РБК05:05

Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом

Российская газета04:52

Врач назвал главную ошибку при коронавирусе

Газета.Ru04:03

Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии

RT на русском04:37

Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой

РИА Новости03:42

Названа главная ошибка при коронавирусе

Lenta.ru02:22

Названа главная ошибка россиян, которая мешает остановить эпидемию коронавируса

Комсомольская правдавчера в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Общество

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 субъектах России либо ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, либо заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
75
Общество

В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа

В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.
RT на русском 07:56
Автоспорт

Хюлькенберг начнет «Гран-при Великобритании» с пит-лейн

Спорт-Экспресс 08:51
Футбол

Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»

Аргументы и Факты 07:20
1
Общество

Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
Экономика сегодня 05:31
4
Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
220
Общество

В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
177
Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
302
Политика

Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 вчера в 12:42
668
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация в России начнется в октябре этого года. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Evo-rus.com 08:36
84
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

В этом году девушка выпустилась из ГИТИСа, а замуж вышла за коллегу.
Хорошие новости 04:43
7
Космос

Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты 30 июля в 08:30
705
Экономика

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%

Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%.
Российская газета вчера в 08:03
107
Политика

В США назвали «последний подарок» Трампа Путину

Эксперт считает, что подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства.
Lenta.ru 06:33
37
Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
227
Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
42
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в контрольном матче

РИА Новости 09:19
Общество

Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили

Охранника, который напал на отдыхающую на пляже семью и прогнал ее нагайкой, уволили из санатория «Форос».
Известия вчера в 21:28
1K
Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
1,4K
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК вчера в 21:51
48
Общество

Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21

Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
2,5K
Гаджеты

Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть

Новая Radeon RX 6900 XT будет на 30% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti.
RuNews24.ru 09:28
13
Общество

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
719
Футбол

Уволенный тренер «Химок» Юран готовит иск в УЕФА

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран продолжает негодовать по поводу своей отставки в подмосковном клубе.
Вести.Ru 08:38
1
Общество

Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила Попова

В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова обратила внимание на то, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на новую коронавирусную инфекцию.
Журналистская правда 06:55
111
Гаджеты

Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12

Поток утечек о новых iPhone усиливается в последние месяцы перед презентацией.
Lenta.ru вчера в 17:02
1
Авто

Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России

Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 07:39
115
Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
97
Гаджеты

Раскрыты характеристики фитнес-браслета Amazfit Band 6

Актуальные Новости вчера в 04:49
1
Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное