Коронавирус
РБКВ Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач. По его словам, в транспорте и других общественных местах медицинские маски действительно защищают людей.
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с чего всё началось
"ЗОЛОТОЙ" ПРИНЦИП ОСТАНОВКИ ИНФЕКЦИИ - В одних регионах России еще сохраняется режим ограничений из-за вспышки коронавируса, в других эти меры отменены.Комсомольская правдавчера в 18:03
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Названа главная ошибка россиян, которая мешает остановить эпидемию коронавируса
Комсомольская правдавчера в 18:31
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Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России либо ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, либо заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
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В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа
В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.
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Хюлькенберг начнет «Гран-при Великобритании» с пит-лейн
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Аргументы и Факты 07:20
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Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
Экономика сегодня 05:31
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 вчера в 12:42
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация в России начнется в октябре этого года. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Evo-rus.com 08:36
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Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
В этом году девушка выпустилась из ГИТИСа, а замуж вышла за коллегу.
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Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты 30 июля в 08:30
Экономика
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%
Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%.
Российская газета вчера в 08:03
Политика
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Эксперт считает, что подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства.
Lenta.ru 06:33
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Общество
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Охранника, который напал на отдыхающую на пляже семью и прогнал ее нагайкой, уволили из санатория «Форос».
Известия вчера в 21:28
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК вчера в 21:51
Общество
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Новая Radeon RX 6900 XT будет на 30% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti.
RuNews24.ru 09:28
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
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Уволенный тренер «Химок» Юран готовит иск в УЕФА
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран продолжает негодовать по поводу своей отставки в подмосковном клубе.
Вести.Ru 08:38
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Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила Попова
В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова обратила внимание на то, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на новую коронавирусную инфекцию.
Журналистская правда 06:55
Гаджеты
Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
Поток утечек о новых iPhone усиливается в последние месяцы перед презентацией.
Lenta.ru вчера в 17:02
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 07:39
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
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Раскрыты характеристики фитнес-браслета Amazfit Band 6
Актуальные Новости вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56