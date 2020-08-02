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РБК
РБК

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач. По его словам, в транспорте и других общественных местах медицинские маски действительно защищают людей.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Отказ от масок и самолечение: главный кардиолог Минздрава назвал роковые ошибки при коронавирусе

"ЗОЛОТОЙ" ПРИНЦИП ОСТАНОВКИ ИНФЕКЦИИ - В одних регионах России еще сохраняется режим ограничений из-за вспышки коронавируса, в других эти меры отменены.
Комсомольская правда18:03
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РБК

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

РБК05:05
Газета.Ru

Врач назвал главную ошибку при коронавирусе

Газета.Ru04:03
RT на русском

Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии

RT на русском04:37
Телеканал 360°

Врач назвал главную причину распространения коронавируса

Телеканал 360°04:42
РИА Новости

Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой

РИА Новости03:42
Lenta.ru

Названа главная ошибка при коронавирусе

Lenta.ru02:22
Комсомольская правда

Названа главная ошибка россиян, которая мешает остановить эпидемию коронавируса

Комсомольская правда18:31
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«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Российская газета05:41
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Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза

В штабе указали, что на низком уровне остается число крайне тяжелых и тяжелых больных, их количество за месяц уменьшилось на 24,7%. При этом, по состоянию на 2 августа, в Москве за две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26.
ТАСС11:53
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе

Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru12:50
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В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета09:57
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Лукашенко обвинили в провоцировании «майдана» в Белоруссии

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало заявил, что нынешний президент республики Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам, сообщает «РИА Новости» 2 августа.
Известия13:55
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Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

Исследователи из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M, которые проводили археологические раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе, обнаружили веские доказательства в пользу "вулканической" гипотезы.
РИА Новости31 июля в 14:00
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