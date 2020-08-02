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РБК
РБК

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач. По его словам, в транспорте и других общественных местах медицинские маски действительно защищают людей.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Отказ от масок и самолечение: главный кардиолог Минздрава назвал роковые ошибки при коронавирусе

"ЗОЛОТОЙ" ПРИНЦИП ОСТАНОВКИ ИНФЕКЦИИ - В одних регионах России еще сохраняется режим ограничений из-за вспышки коронавируса, в других эти меры отменены.
Комсомольская правда18:03
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РИА Новости

Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой

РИА Новости03:42
URA.Ru

Озвучена главная ошибка при борьбе с коронавирусом

URA.Ru05:04
RT на русском

Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии

RT на русском04:37
Газета.Ru

Врач назвал главную ошибку при коронавирусе

Газета.Ru04:03
РБК

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

РБК05:05
Lenta.ru

Названа главная ошибка при коронавирусе

Lenta.ru02:22
Комсомольская правда

Названа главная ошибка россиян, которая мешает остановить эпидемию коронавируса

Комсомольская правда18:31
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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Эксперты назвали самые нержавеющие кузова авто

Специалисты издания «АвтоВзгляд» составили рейтинг самых нержавеющих автомобилей, в котором первое место досталось премиальному вседорожнику Porsche Cayenne первой генерации, который сходил с конвейера в период с 2002 по 2010 годах.
SpeedMe03:07
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Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru00:33
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Адвокат Ефремова не придет на заседание суда

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости07:43
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«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета05:41
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