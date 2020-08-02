Продолжаем наш разговор с главным кардиологом Минздрава России, руководителем Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академиком РАН, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ Сергеем Бойцовым.

с чего всё началось

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач. По его словам, в транспорте и других общественных местах медицинские маски действительно защищают людей.

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

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