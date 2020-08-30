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РИА Новости
РИА Новости

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Каприн отметил, что «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%». Он призвал сразу же обращаться к врачу при появлении жалоб на здоровье.
Говорит Москвавчера в 09:32
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RT на русском

Онколог назвал главного врага рака

RT на русскомвчера в 14:22
Lenta.ru

В Минздраве назвали главного «врага» рака

Lenta.ruвчера в 14:59
Известия

В Минздраве назвали основного «врага» онкологических заболеваний

Известиявчера в 13:17
РБК

Минздрав назвал раннюю диагностику «врагом» онкологических заболеваний

РБКвчера в 13:38
РИА Новости

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

РИА Новостивчера в 12:25
Царьград

Главный враг рака всегда у вас под рукой: Онколог дал простейший совет

Царьградвчера в 11:12
Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Говорит Москвавчера в 09:32

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Интерфакс02:24
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса
РИА Новости02:17
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Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.
РБК03:10

Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса.
РИА Новостивчера в 15:12
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Бруно Фукс получил травму в первом матче за ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что бразильский защитник команды Бруно Фукс получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:0). Для бразильца этот матч стал дебютным в составе «армейцев».
Чемпионатвчера в 16:37

На Ленинградской АЭС запущен новейший энергоблок с реактором ВВЭР-1200

Реакторная установка пускового блока № 6 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) впервые выведена на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ).
Евразия Daily03:08