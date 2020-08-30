Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Каприн отметил, что «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%». Он призвал сразу же обращаться к врачу при появлении жалоб на здоровье.
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Каприн Андрей Дмитриевич
Ведущий российский онколог. Главный внештатный онколог Минздрава. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, член-корреспондент Российской академии образования. Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Автор и ведущий программы «на приёме у доктора Каприна» на телеканале Доктор.
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