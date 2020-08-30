Каприн отметил, что «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%». Он призвал сразу же обращаться к врачу при появлении жалоб на здоровье.

с чего всё началось

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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