У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби

Адвокаты экс-губернатора пытаются отстоять его в суде Как стало известно "Ъ", несмотря на почти двухмесячное содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следствие так и не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори.