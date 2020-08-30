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РИА Новости
РИА Новости

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".В источнике
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Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Каприн отметил, что «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%». Он призвал сразу же обращаться к врачу при появлении жалоб на здоровье.
Говорит Москвавчера в 09:32
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RT на русском

Онколог назвал главного врага рака

RT на русскомвчера в 14:22
Lenta.ru

В Минздраве назвали главного «врага» рака

Lenta.ruвчера в 14:59
Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Говорит Москвавчера в 09:32
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В Минздраве назвали основного «врага» онкологических заболеваний

Известиявчера в 13:17
РИА Новости

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

РИА Новостивчера в 12:25
Царьград

Главный враг рака всегда у вас под рукой: Онколог дал простейший совет

Царьградвчера в 11:12
РБК

Минздрав назвал раннюю диагностику «врагом» онкологических заболеваний

РБКвчера в 13:38

Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Умерла актриса из «Терминатора-2»
Lenta.ru19:20
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
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Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби

Адвокаты экс-губернатора пытаются отстоять его в суде Как стало известно "Ъ", несмотря на почти двухмесячное содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следствие так и не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори.
Коммерсантъ17:59
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Фестиваль уличного искусства собрал художников, танцоров и экстремалов в Южно-Сахалинске

На территории между Чехов-центром и домом правительства собрались художники, музыканты, экстремалы, танцоры, актеры, спортсмены и представители прикладного творчества.
Сахалин.Инфовчера в 06:24

Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новостивчера в 10:40
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Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Защитники прав потребителей в письме регулятору предложили распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты — их кредитные организации активно предлагают в качестве альтернативы вкладам.
Известия19:08
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