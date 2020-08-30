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РИА Новости
РИА Новости

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Каприн отметил, что «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%». Он призвал сразу же обращаться к врачу при появлении жалоб на здоровье.
Говорит Москва09:32
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RT на русском

Онколог назвал главного врага рака

RT на русском14:22
Lenta.ru

В Минздраве назвали главного «врага» рака

Lenta.ru14:59
Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Говорит Москва09:32
Известия

В Минздраве назвали основного «врага» онкологических заболеваний

Известия13:17
РИА Новости

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

РИА Новости12:25
Царьград

Главный враг рака всегда у вас под рукой: Онколог дал простейший совет

Царьград11:12
РБК

Минздрав назвал раннюю диагностику «врагом» онкологических заболеваний

РБК13:38

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru06:19
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Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новости15:24
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«Лион» победил в финале женской Лиги чемпионов пятый раз подряд

В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.
Нева Спорт16:20

Porsche выпустит самый мощный гибридный лифтбек Panamera

Новый супергибрид Panamera Turbo S E-Hybrid получит силовую установку рекордной мощности, которая, вместе с тем, не покажет рекорда скорости, заявил руководитель продуктовой линейки Porsche Томас Фримут, 28 августа сообщает издание Whichcar.
ИА Красная Весна15:13
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В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ru15:06
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31
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