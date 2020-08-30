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Известия

В Минздраве назвали основного «врага» онкологических заболеваний

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» 30 августа, что ранняя диагностика является «главным врагом рака». По его словам, из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Каприн отметил, что «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%». Он призвал сразу же обращаться к врачу при появлении жалоб на здоровье.
Говорит Москва09:32
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РИА Новости

В Минздраве назвали «главного врага» рака

РИА Новости12:25
ТК Звезда

В Минздраве рассказали о «главном враге» рака

ТК Звезда13:08
Московский Комсомолец

В Минздраве назвали «главного врага» рака

Московский Комсомолец13:05
Вести.Ru

Назван «главный враг» рака

Вести.Ru13:02
Известия

В Минздраве назвали основного «врага» онкологических заболеваний

Известия13:17
Царьград

Главный враг рака всегда у вас под рукой: Онколог дал простейший совет

Царьград11:12
Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Говорит Москва09:32

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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3D-модель черепа зародыша динозавра помогла обнаружить необычный факт

Дальнейшее изучение найденного образцы помогло специалистам создать компьютерную модель внутренностей яйца и выяснить, что общий скелет зародыша и в особенности его череп сильно отличаются строением.
0:44
ToDay News Ufa05:39
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Крушение Су-27 в Крыму в марте произошло из-за взрыва двигателя ракеты

Причиной крушения истребителя Су-27 25 марта 2020 года над Черным морем у побережья Крыма стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска, заявил в программе "Военная приемка" в эфире телеканала "Звезда" начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.
0:35
Газета.Ru09:08
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Шварцман выиграл вторую гонку «Ф-2» в Бельгии и возглавил общий зачёт

Роберт Шварцман, выступающий в "Формуле-2" за команду под названием "Prema Racing", одержал победу на Гран-При Бельгии Вторым стал немецкий пилот, Мик Шумахер, который является напарником россиянина, а также сыном известного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера.
Честный рейтинг букмекеров07:15

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
32CARS.ru09:46
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости08:55
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